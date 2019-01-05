〈中部〉嘉市議員廖天隆認賄 檢求處附條件緩刑

2019-01-05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義地檢署偵結嘉義縣、市地方公職人員選舉十件賄選疑案，起訴市議員廖天隆等廿一名涉案公職人員、樁腳，其中，廖天隆在偵訊時坦承交付賄款、由呂陳婦賄選等情形，檢方認為他涉違公職人員選舉罷免法，考量查獲賄選票數十五票、廖年逾七十歲且坦承犯行等，請法院予以附條件緩刑宣告。

偵結10案共起訴21人

檢方說，附條件緩刑意指須服勞役或公益捐款等附加條件的緩刑，以示警惕；法界人士認為，檢方雖做此請求，但法官不受拘束，如犯選罷法妨害選舉罪被判有期徒刑，無論有無緩刑，都會宣告褫奪公權，議員當選身分將被剝奪。

嘉市選委會四組組長柯國振表示，議員如涉賄選案被判刑確定經宣告褫奪公權，待接獲內政部通知解職，缺額由第一順位落選人遞補，但其得票數不得低於該選區最低當選得票數二分之一以上。

起訴書提及，八十二歲的呂陳姓婦人曾受過廖天隆資助，去年九月，廖在呂陳婦住處前請其協助賄選，她答允可處理十五票，廖以給零用錢、生活費為由，交付她一萬五千元向選民買票，呂陳婦及多名選民證稱有交付、收取金錢以投票支持廖。

此外，檢警調查獲嘉縣民雄鄉東興村長張永泉涉嫌為使第二選區某縣議員候選人當選，以每票一千元向選民買票，溪口鄉民代表王建男涉以每票一千元買票，檢方都依選罷法起訴。

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