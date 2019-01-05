〈中部〉防疫 嘉市開設災害應變中心

2019-01-05

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕防非洲豬瘟，嘉義市政府昨天災害應變中心提早開設，對轄內十一場養豬場稽查、宣導防疫；嘉義縣政府則已於上月底開設應變中心，正研擬補償誘因，與剩下的三場廚餘養豬戶溝通改用飼料餵豬，在這之前，農業處與環保局即日起每天聯合巡查業者是否落實廚餘蒸煮規範、清洗蒸煮設備、做好污水排放等，違者重罰。

嘉縣剩3場廚餘養豬 環局每天巡查

嘉市府建設處長陳光興昨說，依中央指示成立災害應變中心防疫，全市十一個養豬場，六場以廚餘養豬、五場以飼料養豬，定期宣導業者要落實衛生管理；市衛生局代理局長廖育瑋說，去年十一月起發文給餐廳，要求使用合法來源的豬肉，建議民眾購買豬肉要詢問攤商豬肉是否來自合法屠宰場，食用豬肉務必煮熟。

另外，農曆春節將屆，耐斯王子大飯店尾牙、年菜為防範非洲豬瘟侵台影響訂單，主廚吳錫卿表示，菜單食材以魚、干貝、蝦子等海鮮為主，如豬肉傳疫情，用雞肉替代。

嘉市環保局每天回收約六公噸廚餘，一年簽約一次標售給雲林縣某養豬場，雲縣長張麗善去年底宣布禁用廚餘養豬；嘉市環保局長蕭令宜表示，目前沒接獲雲縣養豬場通知要停購廚餘，若雲縣禁用廚餘，將標售給其他養豬場，如全面禁用廚餘養豬，會將廚餘送焚化爐處理。

嘉縣長翁章梁表示，嘉縣飼養卅八萬頭豬，排名全國第五，廚餘養豬戶原有卅九戶、六千六百頭，經溝通後，有卅六場改為飼料養豬或離牧；為防堵疫情於境外，嘉縣家畜疾病防治所昨前往布袋港、水上機場進行防疫防毒。

嘉縣獸醫師公會榮譽理事長羅富國等多個養豬團體向縣府陳情，要求即日起全面禁用廚餘養豬；溪口鄉毛豬產銷班班長周建男說，台灣一旦爆發疫情，含上下游產業鏈加起來，至少五十萬人生計受到影響，產業損失絕不止政府所說的兩千億元，事態嚴重，禁用廚餘不能再拖。

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