〈中部〉雲縣熟廚餘集中回收 首日暴增4倍

2019-01-05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕金門海邊第一隻海漂死豬檢體非洲豬瘟檢測呈陽性，全國防疫工作上緊發條，雲林縣防範非洲豬瘟應變中心上月廿六日已提前開設，而即日起全縣熟廚餘集中虎尾廚餘轉運中心處理，首日廚餘量廿公噸，較平日暴增四倍，雲林縣長張麗善昨天視察時呼籲縣民配合，不要用塑膠袋裝廚餘，以節省處理廚餘人力負擔。

20公噸集中虎尾轉運中心處理

雲林為防堵非洲豬瘟入侵，上月廿五日率全國之先禁止廚餘養豬，廿六日提前開設防範非洲豬瘟應變中心，縣府祕書長張志銘說，雲林養豬頭數高居全國之冠，應變中心提前開設，前天已召開第二次會議。

張麗善籲勿摻塑膠袋 減少含水量

張麗善昨天視察廚餘轉運中心了解廚餘濾乾情形，並到雲林肉品市場關心豬隻拍賣狀況。為處理全縣各鄉鎮市回收的熟廚餘，虎尾清潔隊緊急訂製四座廚餘濾乾槽昨天啟用，清潔隊人員表示，廚餘含水量太高，濾乾時間長，在環保局補助的脫水機安裝前，請民眾配合盡量減少廚餘的含水量。

張麗善說，目前縣內生、熟廚餘分開處理，生廚餘收集後送往二崙進行有機肥料製作，熟廚餘聚集到虎尾廚餘轉運中心，濾乾後送至縣內三家化製場製成肉骨粉，再將肉骨粉送往南亞有機資源回收場與有機肥混合後成為肥料。

張麗善強調，廚餘製成肉骨粉過程是經過高溫殺菌，安全無虞，將提供本縣農業等各項用途使用，達到循環經濟目標與非洲豬瘟防疫雙贏。

雲林肉品市場豬隻拍賣價平穩

雲林縣環保局長張喬維指出，虎尾廚餘轉運中心以往日處理量約五公噸，昨暴增為廿公噸，現場察看時發現，廚餘內摻雜塑膠袋、免洗筷、橡皮筋等垃圾，需要人力一一挑除，請民眾丟廚餘時能做好分類工作。

張麗善說，全國養豬業一年產值達二千億元，政府應全力守護，呼籲中央現階段應全面禁止廚餘養豬，而目前豬隻拍賣價格平穩，雲林肉品市場平均每日拍賣二千四百多頭豬隻，每公斤拍賣價平均七十元。

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