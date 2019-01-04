〈南部〉Ｃ肝口服治愈率99% 將擴大篩檢

2019-01-04

〔記者楊金城／下營報導〕衛生福利部中央政策要讓Ｃ肝二○二五年在台灣絕跡，台南市「行動醫院」推動肝炎篩檢，至今篩檢出六千多位Ｃ肝患者，衛生局去年五月、七月分別在Ｃ肝盛行率最高的六甲區、下營區開辦Ｃ肝特別門診，昨天發表Ｃ肝防治成果，要找出更多患者「肝」緊來治療。

市長黃偉哲昨到柳營奇美醫院支援開辦的下營區衛生所Ｃ型肝炎特別門診視察，關心現場郭姓婦女治療Ｃ肝效果，郭女回稱感謝柳營奇美醫院的治療，現在吃得好、睡得飽，精神很好，讓一旁的柳營奇美醫院院長黃順賢笑開懷。

市長：守護市民健康的錢 不會省

黃偉哲說，台南市因肝癌死亡在前年有八一六人，市府會盡全力配合中央政策，如果中央款項不到，由市府預算支應，守護市民健康的錢，市府不會省，「今日不做，明天一定會後悔」，目前Ｃ肝已有口服抗病毒藥物的新治療方法，治愈率高達九十九％，希望患者不要諱疾忌醫。

衛生局舉辦「行動醫院」推動肝炎篩檢、轉介治療，讓肝癌死亡率下降，前年已降到每十萬人口死亡率廿五．二人，且因衛福部在前年一月開始健保給付Ｃ肝口服抗病毒藥物，衛生局特地在Ｃ肝盛行率最高、交通不便的六甲及下營區，商請台南市立醫院、柳營奇美醫院開辦Ｃ肝特別門診，便利Ｃ肝患者就近篩檢、追蹤治療。

六甲、下營64位患者 治癒率高

六甲Ｃ肝盛行率十三％、下營Ｃ肝盛行率十一．三％位居南市第一、第二高，衛生局推測因早年輸血、醫療針頭消毒不乾淨導致感染，衛生局長陳怡說，兩區特別門診共治療六十四位Ｃ肝患者，治癒率高，未來將擴大肝炎篩檢計畫，治療更多的Ｃ肝患者。

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