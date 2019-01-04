〈南部〉改善空品審核加嚴 高雄市環局：嚴審興達廠生煤許可

2019-01-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕環保署公布去年空品調查結果，高市冬季空品雖為全國最差，但PM2.5年平均濃度改善率是六都第一，環保團體喊話市長韓國瑜第一記重拳應先停興達電廠生煤使用許可證，環保局強調，依法嚴審許可證展延，並逐年檢討興達電廠生煤用量。

環保署數據指出，高市去年細懸浮微粒PM2.5超標達紅色等級日數，已從前年五十六天降至二十六天，十二個測站的細懸浮微粒平均濃度也由前年的二十七．五微克／立方米降至二十四．七微克／立方米，環團要求停發興達電廠生煤使用許可證。

環保局表示，依據空污法規定，操作許可證每次展延有效期為三至五年，但因高市位於總量管制區，環局前年起只核發給興達電廠一年有效期間操作許可證，並逐年檢討要求生煤減量。

環保局除了先將生煤許可量降為前一年的實際用量，再要求秋冬季節使用量再減二成，實際減少超過六十二萬噸的生煤使用量，減少排放硫氧化物近千噸、氮氧化物約八百噸，並且採取降載減排、許可管制、加嚴標準等應變措施。

環保局去年審核興達電廠一、二號燃煤機組操作許可時，要求未來一年到今年十一月，秋冬季節生煤使用量減量幅度至少達三成，直接刪減超過四十四萬噸的生煤量；三、四號發電機組操作許可證申請展延仍在審查中，環局重申依法嚴格審查。

值得一提的是，高市列管二千二百多座燃燒設備，全國首創燃燒設備加嚴標準，再修訂「高市電力設施排放標準」，以三年為期分二階段再加嚴，屆時所有電廠的空污排放濃度將下修至現行加嚴標準五成以下，預估可再減少二百五十三萬噸的生煤使用量。

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