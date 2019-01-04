〈南部〉《觀察筆記》相煎何太急

2019-01-04

承攬了九合一選舉敗戰之責，蔡英文總統內外交相逼。

中國習近平發表告台灣同胞書倡議和平統一，但是不放棄武力。獨派四大老發公開信請蔡總統放棄連任，交出行政權退居第二線。

她還挺得住？蔡英文回應習近平「台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識」。關於四大老的呼籲，她說只要當總統的一天絕對會擋住所有的壓力不接受九二共識、一國兩制，誰選誰不選，是民主機制。

她很強硬的答覆習近平和四大老，來自中國和獨派的聲音，蔡英文鏗鏘有力，將統獨這樣共冶一爐，是她罕見的力作；似乎有自信的堅定起來，在輸掉選舉辭了黨主席之後，相形更義無反顧，回到昔日改革初心了嗎？

這樣很孤獨的，這樣會面對更多挑戰的，一如三國曹植唸的「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣」，來自內部反對的浪潮不亞於外部中國各式攻擊，若不滅頂淪為波臣也會在攻擊中退縮吧，她竟是愈形強韌，誓言守護台灣。

蔡英文很直！

（資深記者黃明裕）

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