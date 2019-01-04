〈南部〉高雄市觀光局又出招 首辦烏魚子佐酒賽

2019-01-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局拚觀光又有新點子，將首辦「烏魚子佐酒大賽」，搶搭台式魚子醬風潮。

行銷梓官烏魚子 月底辦料理賽

冬天是烏魚盛產的季節，特別是高雄梓官的烏魚子製品豐富多元，從烏魚卵、烏魚鏢到烏魚腱，讓國內外老饕讚不絕口。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，高雄烏魚子深受台灣民眾及日本旅客喜愛，好吃的滋味不亞於世界級的魚子醬，為了讓世界各地旅客都喜愛上這好味道，觀光局將在本月底舉辦「烏魚子佐酒大賽」，讓烏魚子除中式料理外，也可以做成西式料理，並挑選出搭配佐餐的酒類。

盼台式魚子醬列世界美食之一

潘恆旭透露，「烏魚子佐酒大賽」其實是高雄市二月觀光大使陳文茜的點子，想法來自美國雙橡園的中華民國代表處，就是以「烏魚子佐酒大賽」征服各國外交使節的胃，這次希望透過高雄在地食材與廚藝， 把它推向國際，呼籲高雄市有興趣的餐飲業者一起發揮創意，讓台式魚子醬也可以躍升並列世界美食之一。

即日起至15日受理報名

「烏魚子佐酒大賽」即日起至一月十五日受理報名，只要是高雄市合法登記的餐飲業者，都可報名參加。

觀光局表示，這次競賽是榮譽賽事，無獎金制，目前已確定有漢來、晶英、水京棧、國賓、義大天悅、義大皇家、翰品、漢王、Thomas chine、家蒂諾鐵板燒、海天下、海賓海產等飯店或餐廳主廚都會參加。

活動將邀請的評審，包括焦桐、吳恩文、梁幼祥、胡天蘭（邀請中）等著名美食評論家，歡迎大家一同參與盛事。相關問題請洽詢：07-7409810分機1511~1518。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/