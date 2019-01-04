〈南部〉鳳梨釋迦銷中 價比去年同期低

2019-01-04

〔記者張存薇／台東報導〕台東外銷中國主力「鳳梨釋迦」近日價格滑落，一斤只剩四十五元，比去年同期跌了兩成多，農民憂心外銷卡關難過年，台東地區農會、縣府農業處均強調，因元旦期間中國大雪影響運輸，鳳梨釋迦無法運送至內陸，只要天氣好轉、再加上農曆年前送禮買氣提升，預估七到十天後價格可望逐漸回升。

台東鳳梨釋迦進入盛產期，東區農理事長楊招信說，幾乎九成九都外銷中國，不過最近中國景氣不是很好，買氣不熱絡，再加上罕見的大雪阻礙交通，鳳梨釋迦貨運無法送至內陸市場，造成卡關。

農業處長許瑞貴表示，目前外銷中國狀況穩定，但因天候影響，貿易商進出貨受阻，囤積在廣州、廈門一帶，這種狀況的確以前沒發生過，只能等天候好轉。

謝姓農民指出，往年一月初約有一斤六十元的外銷行情，今年跌到四十五元，雖然在農曆年前的確會有一段時間外銷價格較低迷，但今年來的比較早、情況也比較嚴重，部分原因也是農民多把鳳梨釋迦產期調整到過年前半個月出貨，但今年暖冬、產期又往前提，結果變成大家產期一致，擠在一起出貨，卻又碰到中國天候影響，如生產面積較小、產期太過集中的農友受影響較大。

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