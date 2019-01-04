〈南部〉夾娃娃機近校園 屏縣擬訂自治條例

2019-01-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近幾年坊間掀起夾娃娃機風潮，屏東縣政府陸續接獲陳情反映，指夾娃娃機台設置過度接近校園，且機台內會出現禁制品，家長擔憂孩童沉迷，縣長潘孟安指示評估制訂自治條例加以規範。

家長陳情 憂孩童過度沉迷

根據屏縣府與警方統計，全縣約有一百八十五處夾娃娃機店；有家長擔心孩子沉迷其中，花光零用錢，於是向縣府陳情，潘孟安日前於主管會報中指示秘書長召集教育處、警察局、城鄉處等，研議制訂相關自治法規。

祕書長邱黃肇崇昨天表示，夾娃娃機不屬於電子遊戲場業管理條例規範，全台至今僅新北市府擬有自助選物販賣事業管理自治條例草案，屏縣府會進一步討論是否需要訂自治法規以及內容。

城鄉處工商科指出，夾娃娃機種類繁多，且多為無人店，相當於零售業一般店家，且月營業額達八萬元以上才需商業登記，而每個機台必須經過經濟部電子遊戲機評鑑委員會評鑑，非屬電子遊戲機者才能在一般店擺設，目前縣府與警方會定期稽查夾娃娃機。

新北草案 距學校百公尺以上

新北市的自治條例草案中，規範業者設置夾娃娃機營業場所與學校距離，必須距離幼兒園、國中小及高中職校一百公尺以上；屏東縣教育處副處長楊英雪則表示，未來將收集各方意見評估距離，也會宣導建立學生正確觀念。

有業者私下表示，現在多數夾娃娃機營業場所，負責人都不只一人，店面租用人和機台負責人不同，一家店內二、三十機台，也分租給不同人，且許多機台夾的不過是一般玩具、用品；經濟部已有相關規範，地方政府再另訂法規，似乎管太多。

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