〈南部〉台南湯德章紀念公園 迎風雕像被批未接地氣

2019-01-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕湯德章紀念公園（市定古蹟大正公園）去年十二月七日設置公共藝術「迎風」，可是引發部份文化界人士質疑，該處原為歷史名人林朝英故居所在，公共藝術與歷史連結未接地氣，而且作品早有私人典藏擺在公寓大樓內展覽，失去代表台南地標場域獨特性。

被指與當地歷史無連結

文史工作者黃微芬表示，林朝英歷史定位為「清代台灣唯一藝術家」，以前就有文獻委員提議在原地立林朝英雕像，既符合「政治放兩邊、藝術擺中間」，彰顯台南重視文化藝術意涵，以湯德章紀念公園如此具有歷史意義的古蹟場域，卻擺了一件與這塊土地無連結的「公共藝術」，實在令人想不透。

缺獨特性 已有大樓擺設

此外，作品原為台南美術館蒐購典藏作品「逆境之風」，且已有私人典藏擺在公寓大樓內展覽； 黃微芬表示，林朝英的藝術成就在清代台灣的美術史也有其代表性地位，為什麼市府寧選南美館典藏雕塑，再以委託創作方式成為大正公園裡的公共藝術？

茶文化達人葉東泰建議，評選過程應可開放徵選，讓更多公民參與創作，才不致失去一個全民認識在地歷史的機會。台南市美術設計協會理事長陳信亨則認為，公園已是古蹟，就不一定要有公共藝術。

文化局：經委員會審議通過

文化局表示，過去的政權統治者，莫不企圖在大正公園高豎雕像，以宣揚其統治威權，然而這些象徵的背後，卻各自背負著台灣不同時期各個族群的傷痛，因此如何凝聚市民情感，體現社會共同價值認知，讓城市迎向嶄新的未來，歷經公共藝術執行小組多次討論，一致建議設置國內知名雕塑家莊靜雯作品「迎風」，並經南市公共藝術審議委員會審議通過，評選過程斷無疑義。

限量翻作 無損藝術設置精神

文化局表示，按當今國際藝術市場原則及其他知名藝術家諸多往例，藝術家為其同一雕刻作品進行有限量翻作，係屬藝術家正當權利，因此包括藏家及私人空間收藏有小號作品，既無損公共藝術設置精神，更不與公共藝術相關法令相違。

大正公園位置所在，前身即是林朝英故宅一峰亭，日治時期被拆除為「三界壇街廣場」，之後連同周邊開闢為公園，設置台灣第四任總督兒玉源太郎壽像，後來國民政府改為民生綠園，設置孫文雕像。二○一四年，孫文雕像被獨派團體拉倒，一度引發藍綠政治事件紛爭，後來公園被指定市定古蹟進行修護。

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