〈台北都會〉占用孕婦、兒童專用車位 台北6/29起開罰

2019-01-04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市配合中央政策，從去年於各停車場規定畫設孕婦及兒童家長專用停車位後，限定領有「孕婦、育有六歲以下兒童者之停車位識別證」的民眾才能停車，但偶爾仍有民眾違規佔停專用車格，對此，台北市停車管理工程處昨表示，將於今年六月二十九日起，針對違規者開罰六百至一千兩百元。

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