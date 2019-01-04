〈台北都會〉各個擊破? 柯文哲與議員便當會改1對1

2019-01-04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會四月九日才開議，但市長柯文哲已透過府會聯絡人廣泛聯繫新科議員。其中與市長便當會，過去在市府十一樓每節（約一小時）一人對多人、柯與同個質詢組「麻吉」議員聊天，被市政府幕僚評價為「議員許願池」，柯愛用英文對議員說「What can I do for you（我可以為你做什麼）？」今年柯要改為密室型態，與議員一對一「私框」吃便當；被議員質疑個別拉攏、各個擊破，柯成有求必應的「萬應公」。

議員質疑柯成有求必應「萬應公」

在選民壓力下，媒體鏡頭前的柯文哲、議員們府會關係不佳。不公開的便當會便成了柯與「麻吉」質詢組議員的其他互動管道；過去流出的會議紀錄，類型大多是民眾陳情地方事務、既成道路徵收、議員個人想推政策，少數敏感標案只要議員敢開口，一旁幕僚也會摘要記錄。市府幕僚評價便當會如「許願池」，市長儘量處理議員需求。

王世堅︰柯把跟議員互動變政治交易

但民進黨市議員王世堅長期缺席便當會，並指柯文哲是魔鬼，把跟議員互動變成買賣、政治交易，議員監督市長，但透過便當會又可和柯交心、提出政策預算做交換，而柯又會綁架議員，很糟糕！柯把公事公辦變成私相授受。

張茂楠︰個別安撫、示好 創造密室空間

議會民進黨團總召張茂楠坦言，過去柯文哲一對多人便當會，議員若跟市長要什麼，會同時接受同僚檢驗，未來市長「特別愛護、特別幫忙都有可能」，是個別安撫、示好，創造密室空間。

國民黨資深議員陳永德直呼，柯此舉城府很深，還先拉攏不了解市長的新科議員，柯已沒連任壓力，未來會變成有求必應的「萬應公」。

時代力量新科議員黃郁芬說，有議員會將便當會當作「許願池」，但她認為不該如此，這反而是機會能好好跟市長聊規劃藍圖、需加強改善的地方。

劉奕霆︰市政推動順利 無個別拉攏

市政府發言人劉奕霆回應，市長本就非常重視府會關係之和諧；藉由與議員的多次溝通，市府亦可了解民意之所在，讓市政推動更加順利，並無「個別拉攏」之處。

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