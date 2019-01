〈台北都會〉各個擊破? 柯文哲與議員便當會改1對1

2019-01-04

〔記者郭安家/台北報導〕台北市議會四月九日才開議,但市長柯文哲已透過府會聯絡人廣泛聯繫新科議員。其中與市長便當會,過去在市府十一樓每節(約一小時)一人對多人、柯與同個質詢組「麻吉」議員聊天,被市政府幕僚評價為「議員許願池」,柯愛用英文對議員說「What can I do for you(我可以為你做什麼)?」今年柯要改為密室型態,與議員一對一「私框」吃便當;被議員質疑個別拉攏、各個擊破,柯成有求必應的「萬應公」。

議員質疑柯成有求必應「萬應公」

在選民壓力下,媒體鏡頭前的柯文哲、議員們府會關係不佳。不公開的便當會便成了柯與「麻吉」質詢組議員的其他互動管道;過去流出的會議紀錄,類型大多是民眾陳情地方事務、既成道路徵收、議員個人想推政策,少數敏感標案只要議員敢開口,一旁幕僚也會摘要記錄。市府幕僚評價便當會如「許願池」,市長儘量處理議員需求。

王世堅︰柯把跟議員互動變政治交易

但民進黨市議員王世堅長期缺席便當會,並指柯文哲是魔鬼,把跟議員互動變成買賣、政治交易,議員監督市長,但透過便當會又可和柯交心、提出政策預算做交換,而柯又會綁架議員,很糟糕!柯把公事公辦變成私相授受。

張茂楠︰個別安撫、示好 創造密室空間

議會民進黨團總召張茂楠坦言,過去柯文哲一對多人便當會,議員若跟市長要什麼,會同時接受同僚檢驗,未來市長「特別愛護、特別幫忙都有可能」,是個別安撫、示好,創造密室空間。

國民黨資深議員陳永德直呼,柯此舉城府很深,還先拉攏不了解市長的新科議員,柯已沒連任壓力,未來會變成有求必應的「萬應公」。

時代力量新科議員黃郁芬說,有議員會將便當會當作「許願池」,但她認為不該如此,這反而是機會能好好跟市長聊規劃藍圖、需加強改善的地方。

劉奕霆︰市政推動順利 無個別拉攏

市政府發言人劉奕霆回應,市長本就非常重視府會關係之和諧;藉由與議員的多次溝通,市府亦可了解民意之所在,讓市政推動更加順利,並無「個別拉攏」之處。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/