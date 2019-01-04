〈台北都會〉做愛心！ 新北庇護工場推年節禮盒

2019-01-04

〔記者何玉華／新北報導〕再一個月就是農曆春節，新北市多家庇護工場推出年節禮盒，包括將細緻的剪紙圖騰製成實用杯墊、法式點心搭配鐵觀音拿鐵，還有手工皂禮盒等，選擇多元，民眾可上網到「新北市庇護工場網路商城」選購，電洽2960-3456分機6588洽詢。

勞工局指出，慈泰工場與大稻埕文創品牌「福來許」團隊合作的「心福禮盒」，將剪紙圖騰製成實用杯墊，並搭配手作餅乾、鳳梨酥及日月潭紅茶，送禮的愛心與質感兼具；愛不囉嗦庇護工場的「左岸香頌 皇家午茶禮盒」，是法式點心搭配鐵觀音拿鐵；喜憨兒庇護工場的「喜歡你愛更多」是手作餅乾配清新回甘的花草茶飲。

愛盲土城工坊「沐春小豬」手工皂禮盒，內含手工精油皂及乳液，並於盒內擺放乾燥花束，適合送給優雅的女性親友；集賢庇護工場「滿福盛宴」禮盒，是蔓越莓乾、夏威夷堅果及葡萄乾組合。

台北市士林高商家長聯誼會昨捐贈一輛「據點服務專車」給新北市府，提供林口區東南社區發展協會做為接送年邁長輩之用；士林高商家長聯誼會長期熱心公益，這次在新北市社會局副局長林昭文牽線下，跨縣市提供資源，捐贈一輛自小貨車照顧長者。

另外，昨天是知名藝人鳳飛飛逝世七週年，金山區六股里里長鐘鼎平和社會局副局長呂春萍，陪伴北海岸地區的「鳳迷」長輩們，到台北市松江路的「飛飛音樂咖啡廳」緬懷一代巨星；長輩們在咖啡廳裡DIY鳳飛飛最愛的帽子，還唱鳳飛飛的知名歌曲，氣氛歡樂。

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