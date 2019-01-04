〈台北都會〉防非洲豬瘟 侯友宜：農委會可跟中國合作

2019-01-04

〔記者何玉華／新北報導〕金門海邊去年底發現的一隻死豬，昨天確認驗出非洲豬瘟病毒，新北市長侯友宜表示，希望農委會能跟大陸建立防疫豬瘟的合作機制，共同做好防疫；對此，國民黨議員表示贊成，民進黨議員質疑中國隱匿防疫資訊，怎麼合作？

侯友宜說，台灣境內要落實防疫，也要跟對岸積極溝通，在入出境過程中，大陸要更嚴格把關，就像當年兩岸共同合作打擊犯罪，從來沒有分過你我；並說，他以前當刑事局長時，電話一打就聯絡對岸的公安單位，對方也會提供相關的情資，抓到人犯就送回台灣，這都非關政治。

綠議員：隱匿防疫資訊 怎麼合作？

對此，新北市議會民進黨團總召集人李坤城表示，台灣當然願意與中國合作防疫，但中國不願意把疫情的資訊公開透明，要如何談合作？國民黨團書記長林金結認為，兩岸往來密切，合作防疫很有必要，政府要趕快出面協商，想辦法與對岸共同防疫；無黨團結聯盟總召蔡錦賢說，境內的防疫措施要先趕快處理好，後續再來談合作。

拚觀光、吸引台商回流 侯爭取政院資源

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨出席行政院會，針對受中美貿易戰影響，台商回流土地需求殷切問題，他建議中央擴大適用「都市型工業區更新立體化發展方案」，將新北市的都計工業區納入，以利招商；此外，侯友宜提議與中央合作，發展海洋觀光休閒產業。行政院長賴清德指示相關單位協助。

侯友宜建議打造以電動汽車、電動機車與自行車的環保運具，從北海岸延伸到東北角的綠能低碳旅遊路線，並結合基隆碼頭遊艇觀光，發展海洋觀光休閒產業，落實「青春山海線」政見。

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