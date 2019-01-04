〈台北都會〉基隆八斗子漁港 將蓋製冰觀光工廠

2019-01-04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市八斗子漁港目前僅有一家民營製冰廠，漁汛期來臨時，冰塊產能供不應求，市府爭取前瞻建設經費補助，將投入一．三四億元設置製冰廠、觀光漁市、服務中心等，預計二○二○年完工，未來除了滿足漁船的冰塊需求，還提供製冰、漁產加工體驗等，將朝觀光工廠模式經營，帶動地方觀光和相關產業發展。

基隆區漁會調查，基隆有六百多艘漁船登記列冊管理，漁業用冰部分，以八斗子漁港、正濱漁港為大宗，其次是大武崙、外木山等漁港，漁汛期來臨時，外縣市到基隆捕魚的船隻增多，冰塊供不應求，八斗子漁港近來每天缺冰達二百五十塊（每塊約一一○公斤），若加其他漁港，缺冰可能達五百塊，目前透過蘇澳、新北五股等地採購來填補缺口。

基隆市府爭取「八斗子漁港智慧漁業創新場域營造計畫」，將在八斗子的漁工岸置中心設置製冰廠、漁市場暨資訊智慧化平台等，總經費一．三四億元，已獲前瞻計畫補助九千萬元，預計今年三月完成規劃設計，今年中動工，在二○二○年六月完工驗收。

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