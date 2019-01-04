〈台北都會〉《新北》司法園區遷土城彈藥庫 徵地有異見

2019-01-04

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕台北看守所位於人口稠密的新北市土城區精華地段，地方民眾多年來要求遷走，市府辦理「擴大土城都市計畫」，其中劃設約二十四公頃的司法園區，包含台北看守所、新北地方法院及新北地檢署等機關將進駐閒置已久的土城彈藥庫，全案已公開展覽，今天將舉行說明會，但部分地主反對區段徵收開發，要求提高分回比率，城鄉發展局表示將持續溝通。

全案已公開展覽 今舉行說明會

城鄉局將於今天上午十點在土城區公所七樓大禮堂舉辦說明會，綜合規劃科長李擇仁說，民眾的意見在彙整後提送各級都市計畫委員會討論，市府會持續與地主溝通，盼在今年底前送到內政部審議，預計二○二○年審議通過後發布實施，最快二○二三年開發完成。

部分地主要求提高分回比率

土城彈藥庫位於國道三號以南，早期受到軍事管制區禁限建的影響，土地低度利用，影響地主權益。李擇仁指出，配合法務部的需求，目前的台北看守所及司法機關等腹地不足，在土城彈藥庫搬遷後釋出公有土地，連同周邊非都市土地一併納入「擴大土城都市計畫」，全區計畫面積約一六二公頃，其中五十五公頃辦理區段徵收，並規劃司法園區約二十四公頃，包含台北看守所十五‧三八公頃、新北地院五‧三二公頃及新北地檢署三‧六五公頃，另劃設住宅區八‧四五公頃、商業區三‧八九公頃、公園用地十‧四公頃等。

城鄉發展局表示將持續溝通

市府統計，全案牽涉的地主高達一千多人，部分地主反對區段徵收開發僅能分回四十％，要求提高分回土地的比率，也有地主抱怨住宅區容積率一八○％太低，希望調高；另有環保人士主張，當地天然資源豐富，是新北的後花園與天然滯洪池，大規模開發恐破壞生態，要求原地保留；另有民眾爭取擴大計畫範圍，要求把周邊未開發土地一併納入，各種聲音都有。

土城區市議員林銘仁表示，現在的土城都市計畫面積範圍縮小，導致矯正署被分配到山區，陡坡高低落差達三十公尺，造成房舍興建困難，希望市府適當修正；市議員黃永昌表示，當時民眾配合政府、國防所需，不但無法蓋房子，房屋損壞也只能小型修繕，如今推動都市計畫要創造這塊土地的價值，並提高容積獎勵等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/