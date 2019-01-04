〈台北都會〉審查大巨蛋 柯Ｐ：用直播較安全

2019-01-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕被歸類為「卡蛋派」的前台北市都發局長林洲民「被請辭」後，台北市都市計畫委員會昨上午審查「大巨蛋」案，新任都發局長黃景茂首次擔任會議主席。台北市長柯文哲昨上午受訪表示，怎麼做都會有人懷疑，所以要公開透明，用直播的方式，將來不管結果如何，「對我們執政者會比較安全。」

大巨蛋案爭議不斷，柯文哲連任後大動作「勸退」前都發局長林洲民，林不滿，數度對外透露遭「趙（指遠雄集團董事長趙藤雄）友友」施壓。

柯文哲昨上午受訪表示，「今天的審查會會全程錄音錄影，甚至網路直播，給社會大眾監督」，這樣不管將來結果如何，對執政者比較安全。

北市府近日因大巨蛋案，和中央的文化部頻頻交火，柯文哲公開抨擊文化部「卡蛋」，導致無法開闢大巨蛋南側與國父紀念館地下連通道。

談到目前進度，柯表示，之前「蔡柯會」時有向總統蔡英文反映，中央已指定政務委員張景森處理，張會召集會議，文化部和北市府都會派員出席，看要怎麼處理。

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