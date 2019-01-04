〈台北都會〉英文隱喻開嗆 林洲民︰罩友友們退開

2019-01-04

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市設計審議會再審查大巨蛋，傳因大巨蛋案而遭逼退的前都發局長林洲民，昨天凌晨發臉書再爆料，指他被請辭的理由是「林洲民離開，大巨蛋都審可以比較容易通過」、「再如此審查下去，遠雄集團對外的售價會有天文數字的價差！」

他不滿地說，大巨蛋都審無關大巨蛋售價，當下很想在市府會議中，其他四位局長前大罵「For the sake of Universal Common Knowledge」、「發球」；林用詞隱喻英語罵人髒話。

二○一五年曾罵趙藤雄挨告

林洲民並非首次使用「For the sake of Universal Common Knowledge」，二○一五年時就曾經以這詞彙罵過遠雄董事長趙藤雄，當時趙怒提告，台北地院二○一七年判趙藤雄敗訴。

林稱容留人數 請市民監督

林洲民於臉書表示，「罩友友們退開，台北是我的家，這是我的台北市，我人在這裡，我的家人在這裡，我也會死在這裡！」他說，大巨蛋容留人數請市民監督，也提到都審會自己精神會在，「當然，我如果人在，放水二字，是絕對不會出現在柯Ｐ和我的字典裡」、「台北市民，我們一起，發球吧！」

里長要求讓林任都審委員

昨天在都審會時，新仁里里長吳建德向都發局長黃景茂提案，要求讓林洲民任都審委員，因為林是最懂大巨蛋的人，黃景茂被再三請託，他僅一再表示會列入考慮，未允諾吳建德。

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