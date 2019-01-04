〈台北都會〉換將後台北大巨蛋都審 委員積極幫遠雄解套

2019-01-04

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北大巨蛋昨四度進入台北市都市設計審議會審議，委員一改過往強硬態度，積極幫遠雄解套容留人數及交通計畫等癥結問題，柯親信、市長辦公室主任李文宗也親自到現場督軍。遠雄代表會中也與委員談笑風生地討價還價，多次以「做不到」、「無從參考」要求市府再調整；當委員建議電腦模擬參數時，遠雄建築師羅興華大笑數聲，「拜託，取最嚴格的給我做」，認為無論甚麼參數都會過；最後都審會迅速敲定數值，並由遠雄下次提出模擬結果。

柯親信辦公室主任李文宗 親自督軍

昨是新任都發局長黃景茂接任後首場都審會，會議氣氛明顯有別於過去劍拔弩張，遠雄代表屢次跟都審委員對話時哈哈大笑，委員對於遠雄意見都願意採納，委員鍾慧諭、邱英浩等數度為遠雄提解方。而被傳出因大巨蛋逼走林洲民的市長辦公室主任李文宗也罕見地到都審會現場不發一語地「督軍」。

大巨蛋過去兩大癥結點在於容留人數及交通計畫，也曾堅持大巨蛋逃生避難應於基地內解決，不能逃至基地外，然而都審會去年已先行放寬，同意遠雄可透過三條斑馬線逃生至基地外。

市府過去堅持環評引進人數為五九八三三人，都審防災避難模擬人數應與環評人數一致；若有差異，遠雄則須重審環評，或提出環境影響差異分析報告至環評委員會審議。

提議環評引進人數與避難模擬人數脫鉤

然而，昨天部分委員提議推翻之前定論，認為兩種人數可脫鉤處理，環保局副局長蔡令儀昨於會中不發一語，即使松菸公園催生聯盟召集人游藝到會中抗議點名她回覆，蔡仍不為所動。蔡令儀會後受訪表示，五九八三三人是依照「環境影響評估法」制定，都審會討論的是防災避難模擬人數，改口說是兩回事。但黃景茂會後受訪仍認為兩種人數相關，只要模擬人數超過五九八三三人，遠雄就須提環境差異分析或是重送環評。

推翻防災、交通同一基地堅持

交通方面，遠雄則一再堅持五十七輛大客車應於大巨蛋基地外的松菸北側倉庫停靠，但都審會過去認為大客車停靠應與防災避難在同一基地。

但都審會昨天一改態度，指示遠雄優先以大巨蛋基地做評估，若真的窒礙難行，就「勉予同意」遠雄採取大巨蛋基地加上松菸文化園區去評估，推翻之前「防災、交通同一基地」的堅持。

助取得台北機廠規劃？黃景茂否認

此外，都審會去年十一月也曾要求遠雄若堅持全區評估交通，應把台北機廠納入，但遠雄昨頻推託無法取得台北機廠未來規劃不願討論，遠雄總經理湯佳峰甚至指揮會議，要求委員投票決定是否納入，讓委員王俊雄不滿，但王隨後又說跟台北機廠規劃單位很熟，可以幫忙要規劃，黃景茂也指示，都發局幫遠雄取得台北機廠規劃。記者會後追問黃景茂，都審會及市府是否有義務跳脫審查者幫遠雄處理，他則改口應該由遠雄自行設法取得。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/