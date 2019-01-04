〈北部〉東華大學「設門禁」 學子靜坐促撤

2019-01-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學預計在今年二月前建置完成校園自動門禁系統，並免費在學生機車上安裝發報器，行經重要危險路口時，啟動超速提醒、來車防撞警示等功能，但部分東華學子對於新政策存有疑慮，日前除在後門志學門「模擬門禁管制」，質疑門禁恐會導致交通壅塞的問題外，昨再舉行靜坐活動，呼籲校方「懸崖勒馬」，爭取路權平等。

學生議會成員及部分東華學子，昨在行政大樓椰林道前靜坐，希望校方退回門禁，並檢討車輛管理辦法；東華副校長徐輝明則現身與學生溝通，盼能達到最大共識點。

學生議會議長簡子涵表示，校方所稱「校門出入辨識系統」未經審慎考量，因建置目的是「保護校園安全」，但避免塞車的配套措施，竟是「開啟柵欄自由通行」；而且校方不斷強調計畫是經多場會議討論才定論，但是多數師生連與會資格都沒有。

社會學系學會長許冠澤也說，汽機車在校內權益完全不平等，機車只要違規動輒上鎖、罰錢，但汽車卻只是被貼上「勸導單」，校方長期以來的選擇性執法導致學生的不信任。

副校長徐輝明說，裝設柵欄式車牌辨識系統便於管理來校車輛，曾向校方申請感應式車牌能暢行無阻，未申請的外來車只要駕駛下車按個鈕一樣能進學校，其中的eTag設備則會自動拍照留存。

他強調，往年有太多汽機車直衝校園製造困擾，裝設門禁是既定政策，但承諾會檢討細節，積極與廠商協調出方案保全學生個資，且承諾裝設門禁後會盡量與現況一樣，不增加學生困擾。

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