〈北部〉別碰！七星潭出現藍瓶僧帽水母

2019-01-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台東縣綠島爆發大量「僧帽水母」屍體被海浪拍打上岸，由於死掉個體仍具神經毒，引發民眾熱議，同為東部海域的花蓮七星潭，近日也被遊客發現疑似僧帽水母身影，擔心觀光勝地恐淪陷，熱心在臉書社團「花蓮人」發文提醒民眾「勿碰！」；花蓮縣政府農業處初判為「藍瓶僧帽水母」，研判是零星個案，民眾無須過度恐慌。

號稱「水母界第三毒」的僧帽水母，自去年在花蓮七星潭海邊現蹤後，今年又被民眾發現藍紫色、身軀長長的疑似「僧帽水母」屍體出現在礫石灘上，嚇得趕緊拍下照片，上網發文提醒「千萬別碰」。

毒性強 被螫傷後會有條狀紅疹

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，花蓮岸際所發現的水母初判為藍瓶僧帽水母，外型上比僧帽水母較為細小，毒性相較之下，也輕微許多，但仍含有劇毒，請民眾若發現零星呈藍紫色、半透明狀的藍瓶僧帽水母時，勿因顏色鮮艷而好奇觸摸，以免螫傷。

他強調，藍瓶僧帽水母的觸手有刺絲胞，遇到刺激時會釋放刺針、毒性強，若被螫傷後，患部會出現條狀紅疹，並有刺癢疼痛症狀，過敏體質者甚至可能會造成昏迷，千萬不可大意，如不小心被螫傷，可就近請七星潭安檢所協助救助，情況嚴重時，務必趕快就醫。

花縣府︰零星個案 別過度恐慌

花蓮縣政府表示，花蓮沿岸並不常出現藍瓶僧帽水母，目前尚未收到民眾通報，但已派環保局人員到場了解並清除，籲請民眾安心，近日因天冷觀浪遊客少，未傳出有民眾遭螫傷意外，研判藍瓶僧帽水母的出現應屬零星個案，民眾無須過度恐慌。

花蓮縣海洋生態保育協會成員潘先生說，受海象、氣候變遷影響，花東沿岸近年水母明顯增加，加上農業用的營養鹽進入近岸環境後，造成嚴重優養化問題，促使海藻增生，才會讓與藻類共生的水母大量遽增。

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