〈北部〉力推「宜蘭斑」 賴清德︰吸引年輕人回鄉

2019-01-04

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕行政院長賴清德昨天下午至宜蘭縣壯圍鄉養殖魚塭視察，了解石斑魚、九孔養殖產業，與宜縣力推的「宜蘭斑」品牌；賴清德指出，行政院將今年訂為地方創生元年，要協助解決台灣偏遠行政區的人口外流危機，盼藉由補助讓有志之士，善用地方資源形成產業，吸引年輕人回鄉。

活化廢魚塭 生產結合觀光

宜蘭縣魚塭面積約七四二公頃，多位於五結、礁溪及壯圍等鄉鎮，但多年前魚塭遇病菌侵擾，導致養殖的九孔、斑節蝦及草蝦等水產大量死亡，許多漁民因此放棄養殖，目前約有一五七公頃的魚塭廢棄；現階段「宜蘭斑」（石斑魚）養殖面積約十五公頃、九孔約一．三公頃、白蝦養殖則有一百三十公頃。

宜蘭縣政府提出「宜蘭縣活化廢棄魚塭地方經濟創生計畫」，以壯圍鄉的龍虎石斑養殖漁業為示範區，希望透過文創設計打造「宜蘭斑」品牌，以地產地銷方式，將在地的養殖漁業產品推銷出去，再利用魚塭辦理漁業體驗活動吸引遊客，期盼藉由生產與觀光結合，讓養殖漁業重新活過來。

賴︰地方創生 政院輔導相挺

賴清德昨天到壯圍了解「宜蘭斑」品牌，縣長林姿妙與立委陳歐珀也到場陪同；賴清德指出，台灣當前遇到人口老化、少子化以及偏鄉人口大量外流，為解決這些問題，行政院將今年訂為「地方創生元年」，希望吸引年輕人回到故鄉，善用地方文化、歷史、景觀與天然資源，來形成產業。

賴清德說，宜蘭的「宜蘭斑」與九孔養殖場，都是基於這樣的理念發展出來，是地方創生計畫成功吸引年輕人的範例，行政院會給予轉業輔導與經費支持，希望年輕人可以在故鄉找到出路完成夢想，行政院的地方創生計畫會在各縣市展開，讓台灣不分城鄉一起進步。

宜蘭縣政府農業處指出，「宜蘭斑」就是宜蘭養殖的龍虎石斑，口感紮實沒有土味，也具有接近台北等消費地較近優勢，民眾到魚塭除了購買水產，也能進行體驗，希望藉此計畫減少廢棄魚塭面積。

賴清德隨後到蘇澳安永心食館參訪，飲用業者研發的鱸魚精，參加披薩DIY，業者表示，館區提供宜蘭農漁民食材展售、料理應用新平台。

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