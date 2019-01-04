〈北部〉交通違規檢舉 苗縣去年2.5萬件

2019-01-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕全台許多地區都有交通檢舉達人出沒，苗栗縣警察局交通隊統計，去年一整年苗栗縣因交通違規被檢舉告發者達兩萬五千七百一十九件，數量驚人。其中又以違規停車、變換車道未打方向燈、闖紅燈最多。

苗縣警局交通隊表示，以往苗栗縣頭份、竹南與苗栗市等地，都有檢舉達人出沒，發現有人違規便向警方檢舉，但目前苗栗縣較少單一或特定檢舉達人瘋狂檢舉案例。至於檢舉器材，交通隊分析主要以行車紀錄器為主，檢舉違規照片數量反而不如行車紀錄器，推估應該是有民眾行經違停路段或是行車時發現有人違規，行車紀錄器錄下後便向警方檢舉。

依苗栗縣警局統計，單一違規項目至去年十一月底，其中違規停車達八千四百三十八件，依汽、機不同可分別開罰九百、六百元罰鍰。變換車道未打方向燈有兩千五百四十三件，可處六百至一千八百元罰鍰；而闖紅燈排名第三，共有一千五百五十四件。

另外，實名檢舉已經從元旦實施，未來是否會影響檢舉次數，苗縣警局交通隊說，因程序作業，目前尚未受理開罰，無法評估影響層面。

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