〈北部〉《竹市》竹光國民運動中心試營運 兩週免費

2019-01-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市竹光國民運動中心昨天啟用，即日起到十七日試營運兩週，試營運期間每天中午十二點到晚上八點提供免費體驗各種運動設施，購買各種課程可享折扣優惠，廿一日正式營運。

位在竹光國中後方的竹光國民運動中心，是新竹市第二座國民運動中心，共投入五億餘元興建。市長林智堅說，新竹市一年有一百一十三天下雨，有一百廿三天超過攝氏卅度氣溫，期盼竹光國民運動中提供市民不畏天候，隨時可運動的環境，市府未來還將興建香山運動中心。

林智堅說，竹光國民運動中心是座低耗能、低碳排放、會呼吸的智慧綠建築，外觀設計取自新竹市的特色「風」，透過風的流動與律動，呈現色彩繽紛外觀；內部設有籃球場、羽球場與室內游泳池、瑜珈、飛輪教室、體適能中心等，並附設地下停車場。

委外營運單位救國團表示，竹光國民運動中心試營運期間，場館設施免費使用，其中游泳池、體適能中心採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場則採網路預約，另有免費體驗課程，提供網路及現場排隊體驗。報名網址：https://scr.cyc.org.tw/tp16.aspx。

廿一日起正式營運，每天上午六點到晚間十點，有各種專屬運動課程。試營運期間購買課程，可享折扣優惠。

市府教育處表示，竹光國民運動中心未來也要作為培訓新竹市專業運動選手的場地，讓體育向下扎根，並規劃各式公益健康講座、運動課程、趣味專項運動比賽等，鼓勵市民多運動，打造健康城市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/