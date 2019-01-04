〈北部〉林智堅喊縣市合作 楊文科「讚聲」

2019-01-04

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕連任成功的新竹市長林智堅，昨天針對中央暖冬補助計畫，推出「來去新竹住一晚」暖冬專案，並強調會與新竹縣共同合作行銷擴大效益，未來也希望針對交通、環保及觀光行銷等面向，透過縣市合作創造「大新竹共好」。

新竹縣長楊文科對此表示佩服、感謝，他說，如果可以，能在本月中以前就相關合作議題與林智堅座談更好。

到新竹住一晚 拚跨縣市行銷

林智堅說，近日交通部觀光局推出暖冬補助，市府已鼓勵新竹市四十四家觀光飯店業者，提出跨縣市行銷方案，規劃親子、孝親、情侶和文青等不同族群旅遊套裝行程。遊客可在新竹市住一晚，品嘗美食，再到新竹縣景點旅遊，擴大觀光效益。

交通、環保、經濟 互惠互利

林智堅說，市府未來也將與新竹縣針對交通、環保、經濟等面向合作，其中交通部分，經國大橋竹科往竹北大數據旅行時間的智慧行控，預計六月完工。

此外，大新竹輕軌在完成可行性評估後，希望與新竹縣就路線、載具、未來營運等方向討論如何合作。

國道一號五楊高架，延伸到新竹縣竹北市與新竹市、苗栗縣頭份市的規劃，也是兩縣市要合作與共同爭取的方向。

楊文科說，希望新竹市能比照苗栗縣，增加每日垃圾代燒量，幫助新竹縣處理竹北新豐垃圾場暫置的垃圾。

此外，縣府計劃在竹北市興隆路與新竹市千甲里之間新建橋梁分流尖峰車潮；在號誌控管上，縣市透過大數據分析做連動，讓上班族走得更順暢，他並提議新建「寶三」水庫專供大新竹民生用水，把取水口往上游遷移，希望都能獲得林智堅的支持。

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