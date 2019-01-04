〈北部〉《桃園》流感疫情升溫 春節前恐進流行期

2019-01-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕元旦連假也連續溼冷，衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，流感疫情近期有上升趨勢，桃園市前二週罹患流感有一○一二人次，前一週為一○七三人次，增加六十一人次。市府衛生局疾病管制科長陳效君表示，本週流感疫情呈緩慢成長，預估會在春節前進入流行期。

市府衛生局指出，桃園從去年七月一日起至十二月卅一日，有廿三例流感併發重症確診案例，其中六十歲以上有十五例，小於四歲的幼兒有二例。陳效君表示，分析顯示，流感併發重症者的同住家人，也多有流感症狀，因為青壯年對流感的抵抗力較佳，感染流感後，多因症狀輕微而忽視，而在接觸家人時，將病毒傳染給家中長者及幼兒。

陳效君呼籲民眾若出現發燒、喉嚨痛及全身痠痛等類流感症狀，應該立即戴口罩，並前往提供公費流感抗病毒藥劑醫療院所就醫，把握治療的黃金時期，以免病情加重或傳染家人，也提醒民眾參加聚會或活動時，務必勤洗手及戴口罩，做好個人衛生防護措施。衛生局防疫專線：0800-033355。

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