〈北部〉遊戲療癒創傷兒 復興區每年400件

2019-01-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕偏鄉學校資源缺乏，桃園市學生輔導諮商中心長期深入復興區的小學，透過玩遊戲、角色扮演，讓小學生們「演」出心中的創傷，有人以車撞母、有人擺弄性交動作，揭露被家暴、性侵的過程，輔諮中心再加以輔導，讓孩童身心靈得到治癒，據統計，輔諮中心每年在復興區進行的遊戲輔導有四百件、輔導成功率約八成。

市府家庭暴力暨性侵害防治中心統計，二○一六至二○一八年，全市通報家內兒少保護案件分別為一五○○件、一三一二件及一六一七件。家防中心主任蔡逸如表示，該中心只要接獲學校、警方或醫院通報兒保案件，都會隨即介入進行評估調查，若屬兒保成案者，會強制介入保護被害人，並提供專業協助，透過多方合作，讓孩子都能在有「愛」無「礙」的環境中成長，並且健康、快樂的學習。

輔諮中心另對認知或口語表達力不足者，透過遊戲讓孩子自然表達自我情緒，進而發現平常無法表達受到家暴、性侵者，除了通報處理，也安排讓孩子們從自由選擇玩具與扮演活動中，達到治療上的宣洩、支持與重整。另方面，輔諮中心也進行家長諮詢、學區資源盤點與檢視，由內到外三階段輔導，讓低成就、低自信、甚至有中途輟學與拒學問題的偏鄉學生能重拾自信。

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