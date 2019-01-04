〈北部〉「九蒸九曬」酸柑茶餅 楊梅春來伯只送不賣

2019-01-04

〔記者許倬勛／楊梅報導〕客家庄的老一輩有製作「酸柑茶」傳統，但因工法繁瑣費時，正逐漸失傳，楊梅區員本里民莊春來就持續堅持「九蒸九曬」工法，還自製DIY擠壓器製作酸柑茶餅，一塊茶餅得花六到八個月才能完成，其口感圓潤甘甜，口耳相傳吸引不少人慕名求購，但春來伯堅持「只送不賣，招待好朋友喝」，如想學習技法則不藏私，希望這項技術能傳承下去。

做一塊茶餅 花六到八個月

新屋區社區健康營造協進會承接客家委員會的客庄文化資源普查，普查員挨家挨戶登門訪問，蒐集逐漸凋零的習俗、手藝、史料等，匯集成冊後，再交由客委會資料庫數位典藏。

負責楊梅區員本里的客庄普查員涂六郎表示，一般而言，酸柑茶餅製作以山客聚落較多，平地客家庄如楊梅、新屋地區就很少見，未來會舉辦活動，邀請七十歲的春來伯分享這項技藝，讓年輕朋友能體驗酸香甘醇的好味道。

莊春來說，他製作酸柑茶餅都選用老欉虎頭柑，先將果肉挖出打成醬，之後與茶葉依比例混合塞回，再用棉線綑綁，歷經長達半年的「九蒸九曬」，讓茶葉與虎頭柑彼此徹底浸淫，創造出可多次沖泡的酸柑茶。

技法不藏私 歡迎報名學習

莊春來說，製作茶餅過程須不斷地翻面、擠壓，塑形完成後還得均勻日曬，外皮才會呈現鋼鐵般的深黑色，泡出的茶則呈美麗琥珀色，口感微甜微酸，伴隨著醇厚茶香，許多人一嚐成主顧，但他堅持只送不賣，歡迎民眾向他報名學習、來試喝好茶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/