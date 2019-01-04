〈北部〉有線電視套餐組合最低200元 桃園拚下半年上路

2019-01-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合有線電視分組付費政策，北桃園、北健、南桃園等三家有線電視業者都提出各種不同套餐方案，除呈報市府公告，也呈報國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）核定中；市府表示，三家業者不約而同都提出兩百元月費的套餐頻道組合，還有各種頻道組合的多元服務方案，預計下半年就可上路。

三家業者都提案 NCC審議中

市府新聞處長詹賀舜表示，三家業者都已提出不同方案，目前已送ＮＣＣ審議；業者提出的兩百元套餐頻道組合方案中，北桃園為廿一個頻道組合、北健廿二個、南桃園廿六個，頻道包含台視、中視、華視、民視、公視、客家、原民、公用頻道、「地方」頻道、國會頻道等十三個基本頻道，再加上新聞台（含國際）、兒少、戲劇台（含本國）、電影台（含國片）、教育文化等頻道組合，基本上，這些都是一二○台以內的頻道，也就是從現有五一○元吃到飽的頻道中挑選。

另外，三家業者也分別推出多項套餐組合方案，從現有的五一○元頻道外加頻道或服務，北桃園提出現有的五一○元頻道外加兩個HD頻道為五三○元、另搭配超級錄影機為六○九元；北健推出五一○元頻道外加三個HD頻道五三○元，三個頻道可選擇「Discovery Asia、Discovery科學、DMAX」或「Diva、E!Entertainment、EVE」任一組，若二組六個頻道都選，則為五五○元；南桃園則推出五一○元頻道外加錄影神器五九九元、搭配「20M光纖寬頻上網」為一千兩百元。

多元選擇付費 市府加強宣傳

詹賀舜說，考量民眾對於「多元選擇付費機制」政策並不熟悉，今年將持續宣傳，也鼓勵三家有線業者增加民眾陳情管道，辦理品質調查等項目，以持續提升有線電視服務品質。

市長鄭文燦表示，市府會以不增加收視戶負擔、讓觀眾擁有更充分選擇權、落實媒體近用權等方向，推動有線電視分組付費政策，鼓勵業者提出頻道組合促銷、分機收費相關減免方案，而考量家戶收看電視將成為基本權益，也請社會局研議評估中低收入戶有線電視免安裝費，及協調中華電信MOD提供弱勢優惠措施的可行性。

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