〈中部〉維護台灣主權 林佳龍挺小英

2019-01-04

〔記者張菁雅／台中報導〕四位大老聯名發公開信，請蔡英文總統不要連任。前台中市長林佳龍昨日在臉書分享蔡英文總統臉書，強調「堅定力挺台灣主權、民主與自由」，並呼籲不分黨派，支持蔡英文總統表達台灣主權的意志。

林佳龍表示，二○一九年元旦，當中國國家主席習近平正式向台灣人民及國際宣告「九二共識」的定義就是一個中國、一國兩制，台灣已沒有任何退讓的空間，必須堅定反對，並且不分黨派，支持蔡英文總統表達台灣主權的意志。

林佳龍說，「台灣就是台灣，台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，這不僅是台灣應該清楚向國際社會傳達的訊息，台灣與中國的對話，也必須建立在平等及相互尊重的基礎上，而非單方面的從屬關係。

林佳龍強調，「民主，是台灣社會最大的共識，也是台灣最珍貴的價值」，台灣民主化的前進不會回頭，也必將影響中國未來的路。他也說，台灣已經走出威權禁錮、擁抱自由，要抱有這份自信，團結在台灣共識之下，向世界邁出步伐。

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