〈中部〉王田交流道旁 將闢機車道

2019-01-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕往返台中彰化及烏日、大肚的機車族，需從王田交流道匝道旁的機車道繞行山區道路，不但道路路面破損嚴重，同時路況線形不佳、道路狹窄且繞行距離長，機車族認為無法跟汽車等大型車輛一樣直行，非常不合理，要求政府應規劃直行機車道，讓機車不必繞路，也不必因視線差怕走機車道。

截彎取直 長度約三百五十公尺

建設局表示，因地方反映，已於去年底規劃進行王田交流道旁機車道至王福街五巷的道路改善工程，也就是截彎取直、為機車開闢一條專用道路，禁止大型車輛進入，長度約三百五十公尺、路寬約四公尺，工程預算約二千多萬元。

國道一號的王田交流道可通台中彰化，更是烏日、大肚、龍井的交通要道，過去基於安全及流量，機車族要往返烏日、大肚，就必須走高速公路旁的機車道。烏日榮泉里長何聰智表示，整條機車道的路況線形不佳、道路狹窄且繞行距離長，晚上視線不明，且接合到匝道口也常與大車爭道。

何聰智說，里民都希望能跟汽車等大型車輛一樣，有直行往返烏日、大肚的機車道，適當跟汽車車道隔離，就可同時顧及機車族的安全與便利性。

建設局指出，由於地方一直要求改善，已在去年底規劃大肚及烏日王田交流道旁機車道改善工程，也要一併改善高速公路旁既有明溝排水設施，定位為救災道路，不提供大型車輛進出，增加通行的便利性與完整性。

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