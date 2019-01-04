〈中部〉《台中》台74線銜接國道一號工程 預定2023年完工

2019-01-04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國道一號增設銜接台七十四線系統交流道工程，去年十二月行政院通過核定，預定於二○二三年底完工，昨天在北屯舉行首場公聽會，國、民兩黨的北區、北屯區立委補選參選人都前往關心，民進黨王義川要求工程細部設計能在今年如期完成，不要拖延；國民黨沈智慧則在會中指仍有台七十四線被徵收的地主未收到補償金，也應盡早解決。

今年可望完成工程細部設計

為解決國道大雅交流道周邊交通壅塞問題，國道銜接台七十四線工程在去年十一月通過環評、十二月通過中央審查，銜接路段會在國道一號豐原與大雅交流道之間一七二Ｋ處，增設南出、北入各兩個匝道，以高架橋方式，沿著員寶庄圳銜接台七十四線，全長五公里，並保留原有的北屯二交流道。

高公局副總工程司呂文玉表示，該工程經費共四十六．○九億元，中央全額支付，其中十二．五億為土地徵收經費、共徵收十．九公頃，大多在十四期重劃區內，預計在這兩、三個月完成共四場公聽會，今年完成工程細部設計之後，盡速開工，施工區段會在台七十四線平面道路封閉部分車道，將分段施工，減少交通影響。

昨日首場銜接工程公聽會，不少地主出席會議，針對徵收用地問題提出疑問，但多是十四期重劃區地主，因早已納入重劃，經現場釋疑後較無爭議，但之後公聽會將有非重劃區地主，面對拆遷等問題。

王義川、沈智慧要求如期完工

民進黨立委參選人王義川前往公聽會關心工程進行，僅在台下仔細聆聽、未發言；他說，前市長胡志強任內爭取該工程，他上任後三次到環評會表達台中市迫切需求，希望細部設計能如期在今年完成，「千萬不能拖」，路線、經費、徵收土地範圍不要再變，才能讓這項重要工程早日通車，解決台中市交通問題。

國民黨參選人沈智慧則在會中發言指，二十多年前政府為開設台七十四線，要求徵收地主先簽土地使用同意書，但有些人一直沒收到補償金或徵收費，要求解決，或許有些土地納入十四期重劃區，但要向地主解釋清楚；另外，她也期盼銜接工程如期完工。國民黨市議員黃健豪則說，由於高公局強調銜接工程一定會等用地問題無虞才會施工，市府必須積極配合解決。

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