〈中部〉南北都能行 icash台中不能搭公車

2019-01-04

〔記者張菁雅／台中報導〕知名搖滾天團「五月天」在台中進行十場演唱會，來自各地的歌迷湧入台中，市議員張耀中最近接到台北、高雄歌迷反映，市府規劃的交通接駁還算完善，但電子票證使用不便，發卡量第二名的愛金卡（icash）在台中不能搭公車，建議市府應將公車多卡通服務納入愛金卡；台中市公車聯營管理委員會則表示，系統已在建置中，預計今年上半年就能使用，讓民眾搭公車更便捷。

議員促愛金卡納入多卡通服務

張耀中指出，根據金管會統計，至去年十月為止，電子票證有效流通卡數為一億零五百六十二萬餘張，其中，流通發行量第一名是悠遊卡，有六千八百卅五萬張；第二名為愛金卡、一千八百八十萬張，第三名是一卡通、一千六百七十五萬張。

張耀中表示，台中市公車十公里免費措施原本可使用的電子票證有悠遊卡、一卡通、台灣通、遠通ETC卡等四種，其中，台灣通已停用，遠通ETC卡也已轉成eTag服務，等同公車現只接受兩種電子票證。而愛金卡可搭乘北捷、高捷、桃園機捷，也能在雙北、基隆、台南、高雄搭公車，甚至連馬祖公車都能用，沒道理在台中不能用，建議市府應儘速把愛金卡納入多卡通服務，讓市民享受更便利的公車服務。

交通局長葉昭甫說，台中市公車票證業務由公車聯營管理委員會負責，據了解，聯管會與愛金卡公司已在洽談刷卡業務，即將進入完成階段，預計近期即可開放民眾於台中市公車使用愛金卡，提供市民更方便的服務。

聯管會︰今年上半年就能使用

聯管會主委羅乙棋指出，市公車愛金卡刷卡服務正在建置中，將進行系統測試，等內部稽核、驗證通過後，就會提供民眾更多選擇，預計今年上半年就能上線。

另外，元旦起，台中市民免費參觀花博政策上路後，花博卡免費入園的功能已取消，但其他優惠功能均不變，花博卡本身就是悠遊卡，可儲值消費，享有搭乘公車十公里免費、搭乘台鐵轉乘台中市區客運全程免費、設有電子票證系統的台中市公有停車場停車費五折優惠，以及花博特約商店消費折扣等。

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