〈中部〉駁離岸風電「卡關」 彰縣府：碼頭續蓋

2019-01-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕四家離岸風電開發商搶不到去年最高躉購費率，導致投資「卡關」，已有業者表明將暫停在台投資，彰化縣政府昨天強調，無法接受以「卡關」字眼形容綠電開發，綠電發展持續進行中，目前彰化縣正在規劃興建風電碼頭。

身兼縣府經濟暨綠能發展代理處長的建設處長劉玉平說，遊戲規劃是能源局訂定，縣府沒有承諾過要給業者哪種費率，費率決定權在能源局，非縣府職權。至於中央全額補助地方的「彰濱離岸風電運維基地計畫案」，即興建風電碼頭總經費約四‧二億元，目前規劃進行中，完全不受影響。

地方質疑，如果彰化外海不開發風電了，還有必要蓋風電碼頭嗎？對此，劉玉平表示，躉購費率高低，決定權全部都在能源局，跟縣府沒有關係；至於風電碼頭功能兼具漁會轉型、觀光和綠電開發，目前彰化縣有兩個風場開發中，綠電開發仍持續進行，希望外界不要因躉購費率每度五‧八元沒過就叫「卡關」。

有關能源局前天以急件送給縣府的公文文件，劉玉平說，文件超過二百頁，會依照公文往返正常程序受理，這次回覆文件中，會明確說明同意或不同意。

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