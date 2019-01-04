〈中部〉《南投》認養獨老1月餐費 獲贈有機白木耳露

2019-01-04

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕負擔更重了！南投縣生活重建協會連續廿年為國姓鄉弱勢獨居長輩送餐，今年起除了中餐，再加送晚餐，估計一年要送出七萬五千個便當，經費短絀達三百萬元，協會積極開源，販售有機白木耳露，民眾認養老人單月餐費二千五百元，就能額外獲得市價一千八百元的白玉耳露一箱，做愛心也享健康。

生活重建協會理事長邱慶禧去年獲得兩岸三地愛心獎，獎金三百萬元，他全部投入老人送餐，經費才不至於斷炊，新的一年開始，負擔更重，最近發起「你助老，送白玉耳」行動，協會洽詢電話：（○四九）二七二○六四○。

另外，南投縣十三鄉鎮市的華山基金會天使站，因應農曆春節快到了，昨也結合松柏嶺等獅子會共同舉辦「愛老人‧愛團圓」活動，提前與百名獨居老人圍爐，期間，志工及獅兄獅姊們還陪伴長輩們一起上台唱歌、跳舞，溫馨的場面，讓長輩們在寒冬中感受到社會的溫情，同時積極為獨居老人募集年菜，每份六百元，盼各界為關懷長輩盡分心力，愛心專線：（○四九）二七三七四三八。

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