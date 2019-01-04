〈中部〉《南投》賞梅道反射鏡霧化 工務處：更換改善

2019-01-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉賞梅季湧入不少車潮，在往風櫃斗、牛稠坑的投九十一線，以及烏松崙聯外道路，沿路彎道設置的反射鏡已霧化斑駁 ，不僅遊客看得「霧煞煞」，居民也抱怨道路預警大打折扣。

居民說，外地遊客不擅長開山路，每遇彎道或會車，都靠反射鏡提醒，但該路段現有反射鏡多半老化、霧化，愈往山上情況愈嚴重，為防賞梅出「撞」況，盼相關單位能改善。

縣府工務處回應，投九十一線已在進行路面整理與部分彎道改善，以提供遊客更寬闊的用路環境，針對彎道反射鏡霧化，將會勘了解，再併入工程做更換。

另，受暖冬影響，信義鄉梅區花況參差，其中在新興賞梅秘境「外坪頂」，甚至出現「粉紅」、「粉綠」梅花同時綻放，夾道輝映別有情趣。梅園說，因天氣不夠冷，梅樹無法全然開出白花，之後部分花瓣轉紅，才會出現粉紅梅花；粉綠梅花則是梅花盛開同時萌發葉芽，白花綠芽交疊便成粉綠「梅」景，花況可持續七至十天。

信義鄉農會說，本週日在牛稠坑柳家梅園，有踏雪尋梅主題日活動，將有扛扁擔挑橡木桶，以及夫妻揹負競賽，完賽者與前三名，可獲農會提供農特產品，歡迎參加。

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