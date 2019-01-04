〈中部〉《彰化》北斗鎮長李玄在涉圖利罪 上任10天被起訴

2019-01-04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨籍的彰化縣北斗鎮長李玄在才剛上任十天，卻因前年八月間受人請託，要求清潔隊的班長打開北斗垃圾掩埋場大門，讓傅姓民眾入內傾倒廢棄物五十四公噸。檢方認為，李玄在當時雖未擔任鎮長職務，具有「實質影響力」始能迫使公務員開門，讓傅姓民眾不當獲利七萬七千多元，依貪污治罪條例之圖利罪將他起訴。

要求半廢棄掩埋場收民眾54公噸垃圾

李玄在是前北斗鎮長李順銘之子，李順銘卸任後，由媳婦楊麗香出馬角逐鎮長並當選，而李玄在則以「鎮長服務處主任」名義，從事鎮民服務工作。去年，楊麗香兩屆任滿，由李玄在以國民黨籍身分參選鎮長，在三強鼎立局面下，他獲得七四九五票勝出。

去年十二月廿五日，李玄在從妻子手中接下鎮長職位，但大位還沒坐熱，昨天就傳出被彰化檢方以貪污罪起訴的消息。起訴書指出，前年八月間，一位傅姓民眾有意處理建築廢棄物，原本想委託垃圾清運業者，後來為了省錢，想要倒到北斗垃圾掩埋場，便打電話給「北斗鎮長服務處主任」李玄在。李玄在明知北斗垃圾掩埋場處於半廢棄狀態，只有春節期間可堆放，竟要求清潔隊陳姓班長前來開門放行。

幫傾倒者省7.7萬 另涉賣偽農藥也被訴

起訴書指出，陳姓班長受制於李玄在的「實質影響力」，只好違反禁令，讓傅姓民眾進入丟棄五十四公噸的垃圾，若依垃圾清理費用來計算，此舉讓傅男省下七萬七千多元，檢方認定李玄在已觸犯貪污治罪條例第六條第一項第四款之圖利罪嫌，以及違反廢棄物清理法，因而將李起訴。

此外，李玄在於當地經營農藥行，去年八月間檢方接獲線報，率隊搜索農藥行，發現店內藏有密道，通往隔壁民宅一間密室，密室藏有數千瓶未經許可的偽農藥。檢方調查發現，李玄在於去年五月間以每箱一萬多元的價格，賣三箱「攏綜清（賽速寧）」偽農藥給台中的陳姓買家，昨天也一併依違反農藥管理法將他起訴。

當時非公務員 李稱沒一毛錢進自己口袋

針對這二起案件，李玄在昨天表明自己是「清白的」！他說，當時自己不是公務員，沒有拿一毛錢進自己口袋，怎能說是貪污？至於檢方起訴的農藥案，主事者非他本人，他一定會在法庭上，向法官爭取自己的清白。

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