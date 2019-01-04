〈中部〉世祥汽材雲林設廠 雲林縣府單一窗口協助

2019-01-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕台中的世祥汽材公司規劃在雲林斗南投入卅億元設廠，可創造四百個就業機會，雲林縣長張麗善指示建設處成立單一窗口協助世祥投資雲林，盼未來有更多產業進駐雲林。

世祥汽材是全球AM市場汽車懸吊系統製造業中的領導者，總經理周哲弘在縣議員蔡東富陪同下拜會縣府，表示將在雲林斗南投入卅億元，第一期投資金額十五億元，後續依產量評估第二期投人十五億元，將設置一萬五千坪廠房，可創造四百個就業機會。

張麗善指示相關單位成立單一招商窗口，將簡化行政流程、協助設廠事宜，提高興設效率與進駐意願 。

縣府將設雲林資訊平台

另縣府計畫成立「雲林上場on line」小組，網路輿情在四小時內答覆，民眾陳情回應行動化、線上化；「雲林資訊平台」整合農業資訊，對蒜頭、花生等農產品種植面積資訊透明化，並透過手機直接向農民提出預警。

縣府計畫處長李明岳說，細部內容會與農委會商討，由於雲林的花生與蒜頭的產量極大，將先針對這兩種作物建構預警系統，農民決定種植這兩種作物前，就可透過手機或APP系統得知相關種植面積訊息。

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