〈中部〉有安全疑慮 嘉市文化路徒步區撤路阻

2019-01-04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉市文化路觀光夜市每晚七到十一點實施行人徒步區，原在跟文化路交錯的路口處設有車擋路阻，禁止汽、機車進入，維護民眾安全與遊憩品質，元旦後有民眾發現車擋被撤除，臉書發文「文化路夜市的徒步區怎麼沒了？」；市府建設處長陳光興回應，徒步區未取消，是車擋有交通安全疑慮去年底改設交通標誌警示禁止車輛進入，違規者會被取締開罰。

臉書社團「嘉義新鮮事」熱議此事，余姓網友反映「有的人會趁沒人站崗管制時偷騎（機車）進去」，有店家表達「好像取消（徒步區）了」，不少網友留言疾呼「黃市長，還我徒步區」。

市府︰已設標誌 加強取締

陳光興說，徒步區自二○一五年實施，已有一段時間，加上在文化路與民族路、文化路與中正路等路口已設置交通標誌管制，但因缺人力放置車擋路阻，加上曾有民眾晚上騎車撞上車擋，才予撤除，會與文化路自治會溝通派人手管理。

嘉市警察局交通隊業務組長陳明桐表示，週一到四由第一、二分局視夜市周邊交通狀況編排警力，機動式進行防竊、防盜、交通疏導及違規取締，週五至週日由兩分局調派警力在文化路定點維持治安、疏導交通。

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