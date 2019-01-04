〈中部〉嘉義主管會報市務會議禁採訪 學者籲公開透明

2019-01-04

〔記者林宜樟、王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕嘉義縣、市政府過去討論重要施政議題的縣府主管會報、市務會議等，均未開放媒體現場旁聽採訪，新任縣、市長上任後，學者、公民團體呼籲實行「開放政府」理念，開放媒體採訪或直播；縣長翁章梁回應，針對重大議題會讓媒體採訪或以臉書直播，讓民眾瞭解決策過程，主管會報暫無開放媒體採訪；嘉義市長黃敏惠透過幕僚表示，市務會議上因政策、計畫等還在討論階段，依循往例維持不開放。

嘉縣府︰重大議題開放採訪或直播

嘉縣府主管會報後整理會議紀錄在縣府網站上公開；翁章梁說，主管會報屬於內部管理、跨局處協調與情緒領導的內部會議，不開放採訪，與民眾生活、環境有關公共議題，縣府會讓民眾透過社群、媒體採訪等方式，了解共識形成的過程，如去年十二月二十八日，縣府成立非洲豬瘟災害應變中心，就讓媒體全程採訪各單位討論防制與危機應變。

嘉市府︰重大議題通知採訪並發稿

嘉市府市務會議不開放媒體採訪，黃敏惠透過幕僚表示，如有重大市政議題、學者專家來訪，會通知採訪，會議中有觀光新聞處記錄、拍照，事後發新聞稿供媒體採用。

學者呼籲實行「開放政府」理念

中正大學傳播學系副教授管中祥認為，依照政府資訊公開法的精神，要保證人民知的權利，增進人民對公共事務瞭解信賴與監督，促進民主參與，但如同民雄鄉大學路整建工程，原規劃砍伐或移植沿途老芒果樹，先前未經民意討論，鄉親經媒體報導才得知，而環境影響評估會議等已開放即席採訪，透明政府是政府治理趨勢，建議新任地方首長將縣府主管會報、市務會議開放媒體採訪，實行「開放政府」理念，展現新人新氣象。

嘉義市桃山人文館快樂公民學苑創辦人林瑞霞質疑，市府最常用「還在討論」等理由搪塞民意詢問，難道市政是國防機密嗎？媒體、公民團體代表其背後具有知識力的公民，既然市政早晚要讓民眾知道，為何不能會議進行時就開放？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/