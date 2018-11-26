〈北部〉壯圍國小校長陶藝家 推特色教學

2018-11-26

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍國小校長徐博正外表黝黑粗獷，卻有雙巧手，投身陶藝創作逾卅年，兼具教職及藝術家身分，被好友暱稱為「斜槓」校長。

「斜槓」一詞指本職以外，還有另外專長及職業，五十七歲的徐博正擔任教職卅二年，下課之後化身為陶藝家，作品至今累計近千件。

徐博正創作逾30年 賣「藝」贊助課程

「學陶藝都是興趣！」徐博正說，他美術科班出身，從小熱愛美術，閒暇之餘最大興趣是作畫，由於畫作易受天氣等外在環境影響，保存不易，心想陶藝跟畫畫差不多，於是轉而投入陶藝創作，因有美術基礎，捏陶全靠自學。

「花了很多學費才掌握訣竅！」徐博正說，電窯溫度至少一千兩百度，上、中、下層溫度各有不同，釉料溫度又跟陶土不一樣，他從失敗中慢慢摸索，才掌握捏陶及燒製技巧。

徐博正創作逾卅年，曾在湖山及三民國小校長任內，推動陶藝美感教育，去年轉任壯圍國小，把兩校陶藝教學經驗，帶進壯圍國小校園，他的作品經常參展，部分轉贈友人，或在園遊會義賣，所得作為學校陶藝課程及添購學童材料費之用。

壯圍國小營造特色課程，今年參加新北市鶯歌陶瓷博物館「Happy狗二○一八全國生肖陶藝競賽展」，獲得全國特優，徐博正說，陶藝創作磨心磨智，每件作品都是獨一無二，不僅需要創造力，燒製過程碰到問題，還要思考如何克服，從中培養解決問題的能力。

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