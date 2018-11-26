〈北部〉〈花蓮縣長選舉〉徐榛蔚、劉曉玫 同步從南到北謝票

2018-11-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長選舉由國民黨候選人徐榛蔚勝出，民進黨候選人劉曉玫落選，兩人昨早均遠赴南區，一路由南往北車隊謝票，劉曉玫感謝鄉親一路陪伴，並期許徐能比前縣長傅崐萁做得更好，讓花蓮成為光榮城市；徐榛蔚則允諾鄉親會延續幸福縣政，共創美好大花蓮。

花蓮縣長選舉開票結果，徐榛蔚拿下十二萬一千二百九十七票，得票率七十一．五二％，劉曉玫四萬三千八百七十九票，得票率廿五．八七％，二人相差七萬七千四百一十八票，徐榛蔚由前縣長夫人變成縣長，也是花蓮縣首位女縣長。

劉曉玫昨南下謝票，強調雖敗猶榮，仍會不改初衷「持續勇敢，改變成真」，感謝有眾多支持者堅定陪她一起努力。如今徐榛蔚要接下前縣長傅崐萁的棒子，期待她能把縣政做得更好，讓花蓮縣府變得更透明，讓花蓮成為一個光榮的城市，相信鄉親也會持續監督未來的縣府，一起打造更美好的花蓮。

徐榛蔚昨則頂著暖陽向南區民眾喊話致意，感謝鄉親團結一心，以選票守護花蓮尊嚴，還給傅崐萁公道，並邀請鄉親共治花蓮，為花蓮的幸福及建設攜手努力；今將接續中區光復鄉、豐濱鄉謝票行程。

花蓮五合一選舉結果，除徐榛蔚成功跨越「傅崐萁障礙」，得票率逾七成，列居全國第一，獲得壓倒性勝利外，十三鄉鎮市長也「泛藍全壘打」，就連縣議會版圖亦重新洗牌，新科廿人、連任十三人，綠營自原本的六席砍半剩三席，藍營則有十八席、無黨籍十二席，未來國民黨爭取議長寶座有望，外傳現任副議長張峻、六連霸議員謝國榮及三連霸議員張正治，皆有意角逐。

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