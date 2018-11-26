〈北部〉〈宜蘭縣長選舉〉陳歐珀昨車隊謝票 林姿妙今早展開

2018-11-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長選舉由國民黨候選人林姿妙勝出，落敗的民進黨候選人陳歐珀昨率先車隊謝票，他指選舉已經結束，希望鄉親團結一致，讓宜蘭更進步；林姿妙將在今天上午九點展開全縣謝票行程，感謝支持者相挺。

被譽為「民主聖地」的宜蘭縣，長期由綠營執政，這次縣長選情激烈，開票結果，林姿妙拿下十二萬三七六七票、得票率四十九．四八％，陳歐珀九萬五六○九票、得票率三十八．二三％，兩人相差兩萬八一五八票，林姿妙當選首位女縣長，宜蘭綠地變藍天。

敗選後的陳歐珀打起精神，在競選總幹事黃適超陪同下，從溪南競選總部出發謝票，他受訪時說，他起步較晚，準備不足，會好好沈澱檢討改進，選舉勝不驕敗不餒，允諾善盡立委職責，信守一生懸命顧好宜蘭的承諾。

被問到總統蔡英文賣力輔選，他得票數卻不如預期，總統牌是否失靈？陳歐珀說，推動改革很艱辛，必須付出代價，但台灣一定要往前行，非常感謝蔡總統的幫忙，針對蔡英文辭去民進黨主席，他尊重並支持總統的決定。

二○一四年宜蘭縣長選舉，尋求連任的民進黨籍林聰賢囊括十六萬多票，大勝國民黨對手近七萬票，四年後，陳歐珀得票數剩下九萬五千多票，民進黨流失六萬五千票。

林姿妙、陳歐珀在全縣十二鄉鎮市得票數，陳除了在故鄉員山小贏三百多票，其他十一個地方全輸，連民進黨票倉冬山鄉、五結鄉、三星鄉都被攻陷，至於大同、南澳兩個原鄉，原本就是國民黨優勢選區，林姿妙得票率高達八十六％及八十八．七％，創下懸殊差距。

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