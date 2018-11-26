〈北部〉緬懷漫畫大師陳定國 新埔漫畫巷亮相

2018-11-26

〔記者廖雪茹／新埔報導〕新竹縣新埔鎮駐鎮藝術家呂誠敏，因感念童年受到恩師陳定國的啟蒙走上美術之路，以陳定國創作的漫畫人物為造型元素，融入在地風情，用彩繪與馬賽克鑲嵌畫，打造漫畫巷，希望讓年輕人和外來遊客認識新埔，打卡拍照，向本土漫畫大師致敬。

新竹縣政府與新埔鎮公所，近年積極推動「三街六巷九宗祠」客家文化復興運動，駐鎮藝術家呂誠敏與妻子劉梅英，參與其中的新埔客家宗祠文化導覽館營運計畫，繼去年底用四萬片馬賽克義務在花燈巷的一面牆創作「新埔街」意象，九月起又在客委會的補助下改造新埔鎮衛生所對面的狹巷成為漫畫巷。

漫畫巷位於中正路與和平街張家祠、第二市場之間的走道，除左右兩面長約九公尺的牆面，天花板和地板也都以彩繪與馬賽克鑲嵌畫方式融入陳定國的經典漫畫人物及在地人文特色等環境。

呂誠敏說，來到漫畫巷，可以看到陳定國以二女兒為模特兒所創作的花小妹，還有唐三藏取經路過新埔老街、遙望鳳山溪、十個看漫畫的孩童以及丹鳳眼、櫻桃嘴的王寶釧等創作。

呂誠敏說，陳定國曾擔任新埔國小美術老師，一生創作漫畫逾二千冊，專欄漫畫一千五百幅以上，可惜很多已絕版。一九九九年，他為恩師編著「漫畫大師—陳定國」一書，將陳定國的漫畫經典集結成冊。漫畫巷昨亮相！十二月一日上午九點起，公所將舉辦成果發表，為漫畫巷揭牌。

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