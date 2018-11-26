〈北部〉苗栗縣竹南鎮長換人做 終結康家16年執政

2018-11-26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗縣十八鄉鎮市長底定，其中膠著選區，竹南鎮長由鎮代會主席方進興力退回鍋參選的康世儒，終結康家執掌竹南十六年的不敗神話；頭份市長則由深耕多年的縣議員羅雪珠擊敗回鍋的陳永賢；邱鎮軍面對昔日黨內同志賴桂煖競爭，有驚無險奪下苗栗市長。

康世儒此次回鍋再戰 失利

竹南鎮人口不斷成長，已成兵家必爭之地，而過去康世儒先擔任八年鎮長，後再交棒給弟弟康世明，兩兄弟執掌竹南政壇長達十六年。

此次鎮長選戰，國民黨整合失敗，縣議員謝端容及鎮代會主席方進興皆投入選戰，面對實力雄厚的康世儒回鍋再戰，外界原評估康能再度勝出。不過，方進興獲立委陳超明傾力奧援，再加上康家在竹南執政達十六年，鎮民期盼「換人做做看」的大風向助方進興一臂之力，順利將他推上鎮長寶座。

頭份市長 羅雪珠擊敗前鎮長

無黨籍縣議員羅雪珠布局頭份市長甚早，面對國民黨籍陳永賢以前鎮長之姿回鍋再戰。羅主打「陸戰」深入基層，身段柔軟展現十足親和力，獲得許多年長及婦女選民青睞，成為脫穎而出的關鍵。

年輕有衝勁 邱鎮軍贏得苗市長

苗栗市由國民黨提名的縣議員邱鎮軍面對昔日同志、市代會主席賴桂煖脫黨力拚，邱主打青年及親子政見，營造年輕有衝勁的形象，符合苗栗選民期盼改變的心理，最終脫穎而出。

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