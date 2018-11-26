〈北部〉新竹縣市議會大換血 27位新面孔

2018-11-26

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕議員完成改選，新竹縣議會半數換血、新竹市議會則有九名新秀；新竹縣十三鄉鎮市長中也多達九人是新面孔，顯示民眾期待新人新政、展現新氣象！

竹縣36席中有18名新人

新竹縣議會卅六席新科議員有十八席是新人，國民黨王炳漢初試啼聲就拿下第二高票七千多票；無黨籍林禹佑代父林保光出征成功；律師出身的連郁婷為時代力量首度攻入縣議會；民進黨張珈源、民國黨吳旭智也挑戰成功。

客家才女余筱菁 為綠黨開疆闢土

勞動黨創黨元老羅美文和轉換跑道的新埔鎮民代表陳新源，為勞動黨搶下兩席；打出竹東客家好妹仔的音樂美才女余筱菁，則為綠黨在縣議會開疆闢土。

轉戰縣議員成功的新人還有無黨籍新豐鄉的村長何智達、國民黨關西鎮的里長羅仕琦、國民黨前橫山鄉民代表張良印、無黨籍芎林鄉民代表鄭昱芸與國民黨竹東鎮民代表黃豪杰、國民黨前竹北市民代表杜文中、現任竹北市民代表林增堂、國民黨平地原住民林秉君代父林光榮出征成功、國民黨山地原住民劉建民、無黨籍山地原住張益生。

此外，國民黨籍前竹北市民代表蔡志環，五日才遞補縣議員，這次也當選，等於是連任成功；現任關西鎮長吳發仁及國民黨吳菊花、上官秋燕均曾任縣議員，這次也成功回鍋。

勞動黨羅美文 將設勞工服務處

羅美文表示，未來將設立「勞工服務處」，兌現承諾；余筱菁則表示，上任後將推動議會直播、公開議會錄影紀錄上網供民眾檢視，全面檢討身障設施。

竹縣13鄉鎮市 9個換人入主

十三鄉鎮市長中，竹北市何淦銘、新埔鎮林保祿、湖口鄉林志華、寶山鄉邱坤桶順利連任，其他九個鄉鎮換人入主，包括竹東鎮羅吉祥、關西鎮劉德樑、橫山鄉張志弘、北埔鄉莊明增、峨眉鄉王增忠、尖石鄉曾國大、五峰鄉葛忠義、新豐鄉許秋澤、芎林鄉黃正彪。

新科北埔鄉長莊明增希望推廣南埔黃金水鄉的成功經驗，延長遊客停留北埔觀光的時間。

竹市議會34席9名新秀

新竹市議會三十四席議員，有九席是新秀，包括民進黨鄭美娟、陳建名、劉康彥與國民黨黃文政、陳慶齡；時代力量蔡惠婷、林彥甫、廖子齊及綠黨劉崇顯。

此外，無黨籍的田雅芳、彭昆耀二人都曾經擔任過議員，這次也成功回鍋。

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