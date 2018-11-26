〈北部〉全台最慢 凌晨2點40分才開完票

2018-11-26

〔記者李容萍／桃園報導〕九合一大選綁公投，各地投開票所普遍作業速度緩慢，中壢區最後一個投開票所直到昨天凌晨二點四十分才完成開票，是全台最慢的，選務人員個個人仰馬翻，崩潰說「下次再這樣綁公投，他們不會參加了」。

中壢碧仙寺投票所 空間小票匭少

全台最後一個完成開票的投開票所為中壢區編號六六○的碧仙寺投票所，因為空間比一般投票所小，只能設置四個票匭，前天等候排隊投票人潮於晚間七點多消化完，接著的開票、唱票作業直到昨天凌晨零時完成，但因有效、無效選票、空白、廢票的計票工程浩大，到凌晨一點多把公職人員選票、公投票押送至中壢區公所選務中心，等到與選委會完成登錄確定後，已是凌晨二點四十分。

中壢區長吳宏國表示，中壢區的市長選舉人數卅二萬二二七二人、議員選舉人數卅一萬五一四三人、里長選舉人數卅一萬八三一七人，加上公民投票案有卅三萬四四○二人（各可領十張公投票），若以六成投票率計算，每個投票所都有一○○○多人投票，除了清點票數數到手軟，光是要完成十三張選票的開票、唱票時間，就是以往選舉的好幾倍。

選務人員半數沒有經驗 作業緩慢

中壢區有二一○個投開票所，由於預期公投選項太多，投開票所主任管理員、監察員限定需有公職人員資格，然而這回許多有選務經驗的老師不願參加選務，而願意上場的公務員約半數沒有選務經驗，以致投票慢、開票作業緩慢，連完成開票的登錄也得排隊而拖到凌晨。

許多選務人員前天清晨五點多就出門，有人回到家都已是昨天凌晨，工作時數超過廿小時，有人回到家都已經是清晨四、五點，最後一批押送選票到桃園市選舉委員會的人，回程都已經清晨六點多，工作時數超過廿四小時，累到幾乎虛脫，只能自我解嘲「還好久久才一次，否則常這樣得要折壽了」。

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