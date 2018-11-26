〈北部〉走訪17座廟宇 鄭文燦低調謝票

2018-11-26

〔記者陳昀／桃園報導〕九合一選舉前天完成投票，市長選舉開票直到昨天凌晨二點四十分才全部出爐，在十三區大獲全勝、順利連任的市長鄭文燦，受民進黨敗選的低氣壓影響，感受「沒有喜悅的勝利」，昨天捨棄車隊謝票，選擇走訪全市十七座廟宇祈福。他表示，會兢兢業業，持續完成各項桃園建設。

祈求未來各項建設順利

民進黨這次選舉大敗，讓鄭文燦「沒有勝利的喜悅」，內心五味雜陳，他說，受氣氛影響，前天深夜就決定不要車隊謝票，改為到各大廟宇上香祈福，祈求桃園未來各項建設順利，也向選民致謝；重要的是選舉已經結束，大家都是一家人，希望繼續往前走、往前看，他會參考各競選對手的意見，持續推動市政。

桃園市長開票結果是全國最慢出爐，比台北市還慢，全市投票率五十九．六二％，競選連任的民進黨鄭文燦以五十五萬二三三○票、五十三．四六％得票率，大勝國民黨陳學聖的四十萬七二三四票、卅九．四二％得票率，贏了十四萬五○九六票、十四．○四％得票率；另三名無黨籍參選人部分，楊麗環獲五萬一五一八票、得票率四．九九％；朱梅雪一萬八千二百票、一．七六％；吳富彤三八六七票、○．三七％。

鄭文燦也指出，投票當天確實很混亂、多數投票所都造成選民大排長龍，桃園雖然緊急增加圈選處，仍無法消化人潮，直到晚上七點廿九分才完成投票，因此也影響整體投票率，未來希望能將公投、一般選舉分開作業會比較好。他認為中選會應該好好檢討公投作業、記取教訓，否則未來公投成為常態後，「每次都這樣還得了？」

議會藍軍過半會多協商

此外，民進黨四名現任市議員競選連任落馬，國民黨也有三人、無黨籍二人落選，鄭文燦說，各方都會尊重民主投票的結果，他與市議會議長邱奕勝在選前、選後都有相同的共識，下一屆市議會國民黨團有過半的卅三席，他會秉持過去協商、對話的方式，努力達成府會合作。

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