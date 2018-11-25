〈北部〉在台首次投票 法國神父劉一峰：很興奮

2018-11-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來台奉獻五十二年都在花蓮，玉里天主堂七十七歲劉一峰神父去年拿到臺灣身分證後，昨天第一次履行投票權！劉一峰說，他來臺灣這麼多年第一次投票，要進去之前「很興奮、也很緊張」！他說，可以投票「讓我感覺我真正屬於臺灣這塊土地」！

劉一峰神父昨天早上到花蓮玉里國中二六二投開票所投票，他說，自己在臺灣五十二年「從來沒有機會投票」，也不曾回法國投票，都是拜託法國的弟弟幫忙投票，去年他領到臺灣身分證「今天第一次可以投票，進去前他『很興奮、很緊張』」！

他說，可以投票的感覺很棒，自己「真正屬於這塊土地了」，覺得自己「從現在起要更努力」！已經七十七歲的劉神父說「要用自己最後一點力量做服務，這是他最重要的感想」。

七十七歲的劉一峰來自法國布列塔尼，廿五歲離開法國來臺灣奉獻落腳花蓮，一九八六年奉派花蓮玉里天主堂服務，精通國語、台語、客家語、阿美族語，除了透過安德啟智中心照顧身心障礙者，還為老去的身障者籌設「怡峰園」，硬體建設已大致完成。

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