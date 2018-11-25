〈北部〉《花蓮》13鄉鎮市長 國民黨12席、無黨籍1席

2018-11-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣十三鄉鎮市長選舉結果出爐，泛藍大獲全勝，國民黨十二席、無黨籍一席，花蓮市長魏嘉賢、鳳林鎮長蕭文龍、卓溪鄉長呂必賢、瑞穗鄉長陳進光等人連任成功，現任玉里鎮長龔文俊卻中箭落馬，敗給以無黨籍參選的前縣府南區服務中心主任蔡秋龍；唯一綠營眼中有望突破泛藍重圍的吉安鄉也失手，由「親傅戰將」游淑貞拿下。

花蓮選民結構本就藍大於綠，綠營選票則主要集中在花蓮市、吉安鄉都會區及壽豐、鳳林等地，本屆除鳳林鎮長蕭文龍原為無黨籍外，其餘十二鄉鎮市均插滿藍旗；蕭文龍挾現任優勢、農會系統支持，此次選舉獲國民黨推薦，大勝來勢洶洶的前鎮長林廷光，成功連任。

前縣長傅崐萁就任九年來，掌握各農漁會、義警消民防等社團系統，收編多位現任鄉長及議員，本次除妻子徐榛蔚接棒百里侯，連「親傅派」議員游淑貞、何禮臺分別轉戰鄉長，一舉拿下吉安、新城鄉；親手培植的蔡秋龍順利出線，擊碎玉里鎮長龔文俊連任之夢。

花蓮市長魏嘉賢二年前參加補選，得票率五十四點一七％，贏過前花蓮市長田智宣的遺孀、民進黨候選人張美慧四十二點一九％，翻轉六年綠地版圖，本次選舉魏憑藉執政優勢及十年政壇經驗，拿到三萬多票，高出四年前田智宣的二萬八千一百七十七票。

壽豐曾淑懿、富里陳榮聰涉賄 均當選

中區最大鄉壽豐鄉由外界看好的壽豐鄉農會總幹事曾淑懿當選，但因曾涉嫌選前「搓圓仔」，試圖以現金勸退參選者，遭檢方偵辦，成為花蓮地檢署首件起訴賄選案，選後是否會被提起「當選無效」公訴，備受關注； 南區富里鄉由歷練過鄉代會、縣議會、農會及議員經歷超過廿年的陳榮聰當選，但他因去年十月涉嫌在餐廳設宴、送洋酒給與會八名頭目，目前仍遭法院裁定羈押禁見。

北區秀林鄉及中區豐濱鄉、萬榮鄉均為泛藍體系黨內互打，最後分別由王玫瑰、邱福順及古明光勝出；光復鄉由農會總幹事林清水出線，擊敗另兩位無黨籍候選人的夾攻，成功轉戰鄉長。

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